Louane célèbre les 100 000 ventes de son album Joie de vivre (PHOTO)

Ces dernières années, Louane n'a pas chômé ! Après avoir donné naissance à son premier enfant, la jeune femme a dévoilé Joie de vivre, son troisième album studio. En parallèle de cette sortie et de sa réédition quelques mois plus tard, la chanteuse révélée par The Voice est également devenue l'un des jurés de l'émission pour la version "kids". Et comme si tout cela n'était pas assez prenant, elle sera bientôt à l'affiche de Visions, une mini-série diffusée prochainement sur TF1. Récompensée par un César du meilleur espoir féminin pour son rôle dans La Famille Bélier en 2015, la jeune femme s'était faite plus discrète devant la caméra. Sa dernière apparition remonte à 2018 dans Les Affamés. Mais pour l'heure, c'est en tant que chanteuse, son premier métier, que cette dernière a tenu à faire une annonce à ses fans depuis son compte Instagram.

"Merci merci merci ????J’arrive pas à y croire, merci c’est grâce à vous, merci de me suivre et d’être toujours là pour moi ???? 9 années d’amour, de concerts et de chansons ????Merci à tout ceux qui ont travaillé sur cet album ????" écrit-elle en légende d'un cliché où on la voit souriante puis d'un autre où elle confirme que son disque Joie de vivre vient d'être certifié disque de platine, soit l'équivalent de 100 000 exemplaires vendus. Bien décidée à ne pas profiter de ce succès toute seule, la chanteuse a tenu à notifier les noms de toutes les personnes qui ont travaillé sur ce projet. Une belle manière de les remercier pour leur investissement et surtout de leur dire que "Sans vous rien de tout ça ne serait possible". Des propos qui ont probablement beaucoup touché les équipes de la star. Et ce n'est pas fini. L'interprète de Donne-moi ton coeur entamera une grande tournée dans toute la France dans les mois qui viennent. Six premières dates dont on vous avez parlé et qui devraient être suivies rapidement des festivals de l'été 2022 !

