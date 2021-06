Louane : Après les critiques des internautes sur son poids, elle s'exprime fermement (VIDEO)

Après avoir donné naissance à son premier enfant il y a plus d'un an, Louane a dévoilé Joie de vivre, son troisième album studio, en octobre dernier. Si elle espère pouvoir le défendre très bientôt lors d'une immense tournée à travers toute la France, cette dernière assure actuellement la promotion de Visions, une nouvelle série sur TF1 dans laquelle elle interprétera le rôle d'une psychologue. Un vrai bonheur pour les fans de l'artiste qui a affirmé que "l'intrigue est super intéressante. Mais ce qui m'a touchée et qui m'a vraiment donné envie d'y aller, c'est cette relation avec l'enfant que je trouve particulièrement jolie". Un retour devant de la caméra très attendu pour celle qui n'avait pas tourné depuis 2018.

"Je pense que c'est une des parties les plus compliquées de mon métier, que constamment, quoique je fasse, je serait toujours jugée sur mon corps, sur mon physique et sur mon apparence. Toujours ! Et pourtant je ne me souviens pas avoir dit que j'étais un mannequin. Je suis une chanteuse en fait. Je suis une chanteuse." affirme Louane à propos de ceux que l'on nomme les trolls du net lors d'une interview pour Simone Media. Une vision bien tranchée de ces haters qu'elle n'hésite pas à assumer et à laquelle elle ajoute même le fait que les "réseaux sociaux c'est vraiment la peste". Très bien entourée depuis ses débuts très jeune, l'interprète de Donne-moi ton cœur ajoute que "dans le milieu y'a des personnes qui sont le choléra". Des mots forts pour celle qui connaît désormais très bien le monde de la musique et qui semble parfaitement s'accorder des bons mais aussi des mauvais côtés.