Louane annonce un concert caritatif à La Seine Musicale 

Louane continue de présenter son nouvel opus aux quatre coins de la France avec une tournée des Zéniths qui n'a de cesse de progresser. Mais la bonne nouvelle, c'est que la chanteuse vient d'annoncer un concert caritatif. Ce dernier sera donné le 14 septembre prochain à la Seine Musicale (Boulonge-Billancourt) et tous les bénéfices seront reversés à une association de lutte contre la mélanome ("Ensemble contre la mélanome") ainsi qu'à l'institut Gustave Roussy. Encore peu connue, ce cancer de la peau et des muqueuses a pourtant touché de nombreux patients en quelques années.

Pour assister à ce concert qui s'annonce exceptionnel, il faudra débourses 44 euros. Les places sont d'ores et déjà en vente et si jamais vous souhaitez obtenir les vôtres, on vous conseille de faire vite : elles devraient partir à la vitesse de la lumière ! Parallèlement, sachez que vous pourrez retrouver Louane sur grand écrans dans Les Affamés mais aussi dans Les Indestructibles 2 - où elle prête sa voix à Violette.