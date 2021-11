Louane annonce les premières dates de sa tournée pour 2022 ! 

Ces dernières années, Louane n'a pas chômé ! Après avoir donné naissance à son premier enfant, la jeune femme a dévoilé Joie de vivre, son troisième album studio. En parallèle de cette sortie et de sa réédition quelques mois plus tard, la chanteuse révélée par The Voice est également devenue l'un des jurés de l'émission pour la version "kids". Et comme si tout cela n'était pas assez prenant, elle sera bientôt à l'affiche de Visions, une mini-série diffusée prochainement sur TF1. Récompensée par un César du meilleur espoir féminin pour son rôle dans La Famille Bélier en 2015, la jeune femme s'était faite plus discrète devant la caméra. Sa dernière apparition remonte à 2018 dans Les Affamés. Concernant ce nouveau projet, cette dernière devrait incarner une psychologue aux côtés d'acteurs comme Max Boublil, Marie-Ange Casta, Julien Boisselier ou encore Francis Renaud.

Si Louane était restée plutôt discrète sur une éventuelle tournée de son dernier opus, l'attente vient enfin de prendre fin ! Après des mois d'attente, la chanteuse a finalement révélé à ses fans les premiers concerts qui composeraient sa tournée. "Mes cœurs d’amour, on va enfin pouvoir se retrouver, se croiser, faire la fête ensemble. Je crève littéralement d’envie de vous voir, de chanter, de danser (enfin pas moi mdr) avec vous. Et c’est maintenant tellement proche, je compte les jours, les heures, les secondes. A très vite!" écrit-elle en légende de l'affiche du En couleurs pré-tour. Une annonce dans laquelle on découvre que la jeune femme sera en concert le 6 mai prochain à Nîmes, le 13 mai à Clermont-Ferrand, le 14 mai à Bordeaux, le 19 mai à Lyon, le 20 mai à Nancy et le 1er juin à Paris. Six dates qui, comme le précise la star elle-même, seront bientôt suivies par les annonces des festivals de l'été 2022. Pour réservez vos places, c'est par ICI que ça se passe !

