Louane : A quoi faut-il s'attendre dans les prochains mois ?

Voilà des mois que vous l'attendiez ! Quelques semaines seulement après avoir accouché de son premier enfant - une petite fille prénommée Esmée - Louane vient d'annoncer son grand retour sur le devant de la scène. Un come-back bien orchestré avec la sortie du titre Donne-moi ton cœur et de son clip très avant-gardiste qui cumule déjà plus de 2 millions de vues sur YouTube.

Alors que les fans espèrent désormais la sortie d'un nouvel album, Louane vient de publier un cliché sur son compte Instagram (voir ci-dessous) dans lequel elle apparaît allongée dans l'herbe avec un grand sourire sur le visage. Toutefois, c'est sa légende qui a attiré l'attention des internautes. En effet, l'interprète de Avenir précise ouvertement qu'elle est sur le point de faire de grandes annonces : "J’espère que votre été se passe bien. Je vous réserve plein de surprises, hâte de vous en dire plus ????????" écrit-elle. Si rien a été précisé pour le moment, on imagine dores et déjà qu'une immense tournée de l'Hexagone devrait suivre son futur opus. Après sa collaboration très réussie avec Julien Doré, il se pourrait également que la chanteuse dévoile une collaboration inédite. Enfin, pourquoi pas un retour derrière la caméra pour celle qui avait été révélée dans La Famille Bélier en 2014 ? Tout semble possible avec Louane.