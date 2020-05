La période est au chaos et aux questions mais il ne faut pas en perdre de vue le positif. Et justement, on a la bonne nouvelle qui devrait vous faire sourire (et peut-être même vous remonter le moral) : Louane a accouché de son premier enfant ! La jeune femme a donné naissance à une petite fille dans un hôpital parisien.

La date de naissance de la petite Isabel est pour l'heure inconnue mais son prénom, lui, est un joli hommage à la mère de la chanteuse (décédée en 2014). Toujours très discrète sur sa vie privée, Louane avait vécu sa grossesse loin des caméras.

Musicalement, la jeune artiste avait commencé à teaser un potentiel retour en février dernier... patience, donc !