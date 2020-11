Louane a 26 ans : Retour sur les moments forts de sa carrière (VIDEOS)

Ce jeudi 26 novembre 2020, Louane fête ses 24 ans ! Révélée en 2013 grâce au télé-crochet The Voice, la jeune femme va alors entamer une carrière des plus brillante. Deux albums couronnés de succès, un rôle au cinéma qui lui vaut le César du meilleur espoir féminin et, désormais, une vie de maman épanouie, l'interprète de Avenir semble réussir tout ce qu'elle entreprend. Alors que son troisième opus, Joie de vivre, a été dévoilé en octobre dernier, la star nous revient plus mature, plus posée. Du moins, un petit peu. Grâce à ce come-back parfaitement orchestré, Louane entame ainsi un nouveau tournant dans sa carrière déjà bien remplie. Et il faut dire qu'en sept ans, la jeune adolescente originaire du nord de la France a eu le temps d'en voir... Retour sur quelques-uns de ses moments les plus marquants.