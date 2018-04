Que faire pendant les vacances ? Bon, avec ce temps, on a clairement une petite idée : le mieux reste d'enclencher une playlist pour se mettre dans l'ambiance et de buller au soleil. Mais si jamais vous avez horreur de la chaleur, si vous faites partie du camps des vampires qui ferment les volets et cherchent la fraîcheur, alors il y a fortes chances pour que Netflix soit votre meilleur ami pour quelques jours. Bonne nouvelle, on a quelques séries que vous pouvez regarder d'une traite.

Lost in Space, dernière pépite en date de Netflix est un remake de la série du même nom sortie dans les années 80. Et oui, il y a eu un film avec Matt leBlanc dans les années 90. Vous n'avez peut-être pas encore osé vous y mettre mais nous chez Virgin Radio, il y a quelques petits trucs qu'on a adoré dans cette série. Une saison, quelques épisodes : ça se fait vite.

On joint l'utile à l'agréable : un peu d'Histoire avec une série. C'est anglais, c'est historique et c'est extrêmement bien joué. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, voici un petit aperçu : "A la recherche de la femme promise par Aphrodite, le berger paris découvre sa véritable identité, s'éprend d'Hélène de Sparte et... déclenche la guerre de Troie". C'est épique et en plus, romantique : ça ira à tout le monde !

Comme son nom l'indique, Four Seasons in Havana vous emmène à Cuba où visiblement, le temps s'écoule lentement. Là-bas, le détective Mario Conde se penche sur "de sombres affaires de meurtre" - de quoi nous changer un peu de l'image de carte postale de la Havane (ou de la chanson de Camila Cabello).

La série n'est pas nouvelle mais il nous fallait la citer : This is Us est probablement le show le plus humain et le plus réaliste que vous verrez actuellement. Vous allez rire, vous allez pleurer (et ce, même si vous n'avez pas de coeur) et on vous le promet, vous ne verrez plus jamais ceux qui vous entourent comme avant.

Classique. La série aura bel et bien une troisième partie (et cette fois, c'est Netflix qui l'a annoncé). On imagine que vous avez déjà avalé tous les épisodes depuis une moment MAIS nous étions obligés de l'ajouter à la liste - sait-on jamais, il y a peut-être quelques retardataires dans l'assistance.

Sinon, il reste les valeurs sûres comme Friends. L'intégral de la saison 10 devrait largement vous occuper...!