Lost in Limoges les 8 et 9 juillet 2017, un festival Virgin Radio

Le festival Lost in Limoges est de retour pour une deuxième édition et c'est avec Virgin Radio que ça se passe cette année les 8 et 9 juillet prochain. L'édition 2017 se tiendra une nouvelle fois à Couzeix, petit ville de la banlieue limougeaude, sur l'esplanade du Mas de l'Âge. Le line up, alléchant, aligne les têtes d'affiche Pete Doherty, Foals et les Naive New Beaters. Vous l'aurez compris le festival est placé sous le signe de la musique pop/rock, tout ce que l'on aime chez Virgin Radio ! Au programme également : Las Aves, Les wampas, Talisco, Initial Data, The Inspector Cluzo, Clément Bazin et Holy Two. Lost in Limoges c’est un joli festival à taille humaine alors ne tardez pas à réserver !

Les réservations pour le festival Lost in Limoges sont déjà ouvertes. Comptez à partir de 64€25 le pass 2 jours, 43€13 le billet pour la journée du samedi et 43€87 le billet pour la journée du dimanche. Cette année le festival ouvre un camping avec 300 places. Les pass camping sont au tarif unique de 12€, que vous y résidiez pour une ou deux soirées. Le petit déjeuner est compris les dimanche et lundi matins, un kit du campeur sera également distribué à tous les campeurs, de quoi donner envie de passer la nuit sur place ! On vous laisse retrouver toutes les informations complètes sur le site du festival.