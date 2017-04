Lost Frequencies : Retrouvez son interview à Electroshock (VIDÉO)

Le vendredi 7 avril dernier, Lost Frequencies a retourné le Zénith de Nantes à l’occasion de la soirée Electoshock durant laquelle il partageait l’affiche avec Kungs, Petit Biscuit, Synapson ou encore Feder. Le DJ producteur belge dont le premier album Less Is More est sorti l’an dernier, cartonne en ce moment avec son nouveau single What Is Love et nous a également délecté de ses tubes Are You With Me ou encore Reality. Le public d’Electroshock a dansé comme jamais devant le set de Lost Frequencies, et le Zénith de Nantes s’en souviendra encore longtemps de l’énergie de l’artiste sur scène. Quelques heures avant son set, Felix De Laet de son vrai nom a répondu à quelques questions au micro de Virgin Radio, retrouvez son interview ci-dessous !

« À chaque fois, c’est un bonheur de jouer à Electroshock », nous confie-t-il, et bien pour nous aussi c’est un bonheur de le retrouver ! L’artiste y retrouve non seulement à chaque fois le public très chouette mais aussi les autres DJ producteurs avec qui il a maintenant l’habitude de jouer. Felix nous raconte qu’il n’a loupé qu’une seule édition de l’événement, avec son artiste préféré Flume à l’affiche en plus. On apprend également que vendredi soir, Lost Frequencies attendait particulièrement les sets de Petit Biscuit, Feder, Kungs, Synapson ou bien Ofenbach. Rendez-vous à la prochaine édition !