Lost Frequencies : Crazy, votre son #VirginFriday

Qui dit vendredi, dit votre nouveau son #VirginFriday ! Lors de ce rendez-vous hebdomadaire, nos animateurs vous proposent de découvrir une nouvelle chanson, ou un titre sur le point de devenir un tube, pendant une journée entière. Après "Breathe" de Feder la semaine dernière, ce vendredi 1er décembre Virgin Radio vous propose de partir à la découverte d'une nouvelle tuerie signée Lost Frequencies. Le DJ belge est en effet de retour avec le single "Crazy" qui devrait vous ambiancer juste à temps avant de commencer le marathon de Noël ! Ne ratez pas ce tube en puissance sur les ondes de Virgin Radio.

De son vrai nom Felix De Laet, Lost Frequencies s'est fait connaître du grand public en 2014 lorsqu'il a eu la bonne idée de remixer "Are You With Me" du chanteur Easton Corbin. Grâce à ce dernier, l'artiste a réussi à se classer numéro 1 des charts dans plusieurs pays d'Europe ! Après la sortie d'un premier album (Less Is More) en 2016, il revient désormais avec "Crazy" en collaboration avec Zonderling. Ça c'est du pur son Virgin Radio, alors on en profite toute la journée pour écouter "Crazy" de Lost Frequencies !