Losing Time de Cheryne Abla dans les Coups de Cœur de la rédac’

On ne vous le dira qu’une fois : retenez bien ce nom. Cheryne Abla, artiste encore méconnue du grand public, se fraie lentement (mais sûrement) un chemin parmi les plus grands. Véritable électron libre, elle puise son inspiration partout et nulle part, se laissant porter par ses émotions ou les évènements qui ponctuent sa propre vie ou celle des autres. Et c'est justement ce qui la rend si spéciale. Alors que nos voisins américains et britanniques se vantent d’avoir de jeunes espoirs comme SZA ou Jorja Smith, le paysage musical français peut miser les yeux fermés sur cette pépite à la voix chaude et suave, capable de livrer des textes forts sans pour autant renier sa fragilité.

Notre coup de coeur du jour, Losing Time est probablement l’électrochoc dont nous aurions tous bien besoin. Le message ? “Arrêter de perdre du temps”. Et ce titre, c’est encore elle qui en parle le mieux : “C’est une chanson d’amour à contre sens. Quand on sort d’une relation vouée à l’échec, on a tendance à laisser la fatalité s’installer. Mais finalement, après quelques temps, c’est la détermination qui prime. On veut réussir, on ne veut plus perdre de temps, on ne veut plus rester immobile alors que tout s’accélère autour de nous”, explique t-elle. Dans Losing Time, ce n’est pas l’amour l’ennemi mais, plutôt le temps : « Time is so precious, precious as gold, money for mama, mama for love », chante t-elle. “Il ne faut pas perdre de temps et s’épuiser à tenter de contrôler ce qui nous échappe (l’amour, donc - ndlr). Il faut se recentrer et se concentrer sur qui est encore contrôlable”. Et dans ce cas précis, c’est la réussite. Vivre pour soi, pas pour les autres. Avec ce titre que certains qualifieront de “chill”, Cheryne met le doigt sur une chose à laquelle, inévitablement, nous serons tous confrontés un jour.

Et si jamais, vous en voulez plus, on vous invite à voir (ou à revoir) ses reprises des plus grands - de Rihanna à The Weeknd en passant par la jeune SZA. Rendez-vous ICI.