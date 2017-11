Lorde célèbre le mariage pour tous en Australie avec une reprise de Whitney Houston 

Le Melodrama World Tour de Lorde bat son plein et la chanteuse néo-zélandaise a pris pour habitude de dévoiler une reprise à chaque show. En France on a eu le droit à Somebody Else de The 1975, au Royaume-Uni c'était In The Air Tonight de Phil Collins et récemment en Nouvelle-Zélande l'enfant du pays y a repris I'm On Fire de Bruce Springsteen. En Australie, la jeune femme a choisi de faire d'une pierre deux coups en célébrant la récente adoption du mariage pour tous au pays des kangourous avec une reprise de Whitney Houston. C'est donc drapée d'un drapeau arc-en-ciel que Lorde a entonné le célèbre I Wanna Dance With Somebody de l'icône LGBT américaine.

Lorde singing “I Wanna Dance With Somebody” with a rainbow flag after congratulating Australia on same-sex marriage pic.twitter.com/4Tb6hdcY4s — Lorde Daily (@LordeDaily) 21 novembre 2017

Lorde s’est fendue d'une reprise moins joyeuse que l'originale mais superbement dramatique du tube de Whitney Houston en précisant qu'elle était "très fière" des australiens et que c'était un concert "fait pour pleurer". La néo-zélandaise n'a vraiment pas volé sa couronne de reine du mélodrame ! Lorde a presque terminé sa tournée australienne, elle prendra ensuite des vacances bien méritées pendant trois mois. Le Melodrama World Tour reprendra la route du côté des Etats-Unis et du Canada, entre les mois de mars et avril 2018. Le NME vient par ailleurs de désigner le deuxième album de l'artiste comme le meilleur de 2017, un album fabuleux que vous retrouverez également très haut dans les classements de fin d'année de la rédac de VirginRadio.fr !