Lorde reprend The 1975 pour la première fois sur scène lors de son concert parisien

Lorde était en concert au Zénith de Paris le jeudi 6 octobre dans le cadre du Melodrama World Tour. La jeune néo-zélandaise a déroulé tous les tubes de son répertoire mais elle a aussi offert un moment unique à ses fans parisiens en interprétant pour la première fois une reprise du titre Somebody Else de The 1975. Une chanson au sujet de laquelle elle a tenu à préciser qu'elle l'avait beaucoup écoutée en 2016 alors qu'elle travaillait sur son deuxième album. Sur Twitter elle avait même précisé qu'il s'agissait de la chanson qu'elle avait le plus écoutée en 2016 "je reconnais que j'ai beaucoup écouté beaucoup de titres de ce groupe mais pu***n c'est une chanson culte et parfaite" avait-elle précisé au sujet de ce titre

La chanson de The 1975 s'intégrait parfaitement au reste du répertoire de Lorde, on aurait presque pu croire qu'elle avait été écrite par la chanteuse elle-même. Lors de ses précédents concerts en Europe, Lorde avait choisi de reprendre In The Air Tonight de Phil Collins, comme lors de son passage dans le Radio 1 Live Lounge. Rendez-vous ce dimanche 8 octobre à Lyon pour découvrir si la chanteuse continuera d'interpréter Somebody Else. Le Melodrama World Tour se terminera le 15 avril prochain, après 62 dates de concerts en Europe, Amérique du Nord et Océanie.