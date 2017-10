Lorde tease une nouvelle chanson qui n'a pas fini sur Melodrama (VIDÉO)

On le sait déjà : Melodrama fait partie des albums les plus vendus de 2017. C'est exactement le 16 juin dernier que la chanteuse néo-zélandaise a décidé de faire son grand retour, quatre ans après son premier disque Pure Heroine. Dans ce disque produit finement et en majorité par Lorde et son ami Jack Antonoff, on retrouve une multitudes de trésors pop comme les tubes en puissance "Green Light", "Homemade Dynamite", "Perfect Places" "Supercut" et des titres plus intimes à l'image de "The Louvre" et "Liability". Si on ne retrouve que 11 titres au total sur Melodrama, Lorde a enregistré pas mal de morceaux en studio qui n'ont pas fini sur le disque. Et c'est justement l'un d'entre eux qu'elle tease via son compte Twitter !

just an old melo sketch — Lorde (@lorde) 2 octobre 2017

Quelques jours après avoir repris Phil Collins et son tube "Green Light" pour la BBC, Lorde a décidé qu'il était temps de sortir les vieilles démos du tiroir ! Et c'est le cas de cette chanson (ci-dessus) qui pourrait s'intituler "I Want Your Love" ou "Give Me What I Want" ou "Breaking Love" d'après les paroles qu'on entend dans l'extrait. Ce titre inconnu fait partie des sessions d'enregistrement de Melodrama, comme la pop star l'a précisé juste après et c'est bien dommage qu'on ne puisse pas y avoir droit en intégralité. Peut-être pour une réédition bientôt ? On croise les doigts !