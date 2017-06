Plus que deux semaines avant le sortie de Melodrama, le deuxième album très attendu de Lorde. La chanteuse vient donc d'en dévoiler un tout nouveau single, le pop et ultra efficace Perfect Places. Après Green Light, la néo-zélandaises confirme son goût pour les chansons hymnes. Pour ce morceau, Lorde s'est inspirée de la période où elle vivait à New York à l'été 2016 alors qu'elle écrivait le successeur de Pure Heroine. " Tout l'été dernier, je n'arrêtais pas de penser que tout les gens que je connaissais ou que je voyais étaient en train de chercher quelque chose (...) buvant ce verre en espérant que ça les amènerait quelque part de meilleur". On vous laisse écoutant le mélancolique mais entraînant Perfect Places dans le player ci-dessous.

Perfect Places a été composé et écrit avec Jack Antonoff, ce dernier a par ailleurs travaillé sur la majorité des chansons de Melodrama. C'est aussi lui qu'on entend sur les chœurs de cette nouvelle chanson de Lorde. A noter que Perfect Places est d'autant plus particulier que c'est le titre avec laquelle la chanteuse a choisi de conclure son album. Lorde avait également dévoilé en mars dernier une chanson de Melodrama, Liability, où elle explorait les amours déçus. L'album s'annonce donc plutôt sombre mais redoutablement efficace !