Lorde ne veut plus expliquer ses textes

Après des années de silence médiatique, Lorde effectue un retour en force : Solar Power, son prochain album, verra le jour le mois prochain et pour le porter, la jeune artiste enchaîne les singles : pas plus tard que ce mois-ci, Lorde nous a ainsi offert ‘Stoned At The Nail Salon’. S'il faudra attendre encore quelques semaines avant de pouvoir découvrir ce nouveau chapitre, la jeune femme ne chôme pas : après avoir répondu aux prestigieuses 73 questions de Vogue, l'interprète de Royals est apparue dans le populaire show Hot Ones - à retrouver sur Youtube... l'occasion pour elle de confier ne plus vouloir expliquer ses textes ou sa musique.

"En vieillissant, je réalise que "non, je ne veux pas expliquer cette chanson", a t-elle ainsi confié. "Pas parce que je veux la laisser libre d'interprétation mais plutôt parce que c'est quelque chose de très précieux pour moi". Lors de ce passage, Lorde a également évoquer le plaisir d'écrire des chansons : "J'aime écrire une mélodie pop, il n'y a rien de mieux. Elle doit être simple mais, secrètement, elle doit torturer le cerveau... tu ne peux pas le feinter, c'est une véritable expérience".

Lorde a passé de longues années à travailler ce nouvel opus : Solar Power succèdera à l'excellent Melodrama - publié en 2017. Et forcément, on a hâte.