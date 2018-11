Lorde tease les premiers détails de son prochain album

Sorti l’année dernière, Melodrama était certainement l’un des meilleurs album de 2017. Les touchants Liability et Writer In The Dark y contribuaient notamment, et se présentaient sous la forme de titres en piano voix joué par le producteur Jack Antonoff. Si vous en étiez fans, vous allez être ravis, puisque Lorde a annoncé que d’autres titres piano voix étaient prévus pour le prochain opus ! Dans sa newsletter hebdomadaire, l’interprète de Royals a écrit : « Je n’ai pas à proprement commencé à travailler sur le prochain album encore, et je ne suis pas sûre de sa longueur. Mais j’apprends en autodidacte à jouer du piano, et ça commence doucement à prendre forme. » Oui, vous avez bien lu, Lorde apprend à jouer du piano spécialement pour son nouvel album !

« Je pense que ce prochain disque naîtra probablement autour du piano chez moi, autour de moi et mes amis, de choses simples… (…) Vous allez bientôt en entendre plus. », continue Lorde en précisant qu’elle est très heureuse et épanouie en ce moment. Concernant sa dernière tournée, elle y déclare également qu’elle ne s’était jamais « sentie plus riche que lors de ces moments avec » son public, « chantant en choeur Green Light, Writer in the Dark ou Supercut ». Sans oublier de remercier ses fans de « continuer à changer sa vie, année après année, de vivre dans le travail qu’elle fait, et pour toujours être là pour la suite ». Une très belle déclaration d’amour qui présage également un excellent album ! N’hésitez pas par ailleurs à tenter notre test sur la carrière de Lorde.