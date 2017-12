Lorde, Kendrick Lamar, Queens of the Stone Age... Les 25 meilleurs albums de 2017 selon EW

Qui dit fin de l'année, dit forcément l'heure du bilan ! Alors que Virgin Radio vous proposait de découvrir ses 10 albums pop favoris de l'année, c'est désormais au tour du magazine Entertainment Weekly de classer les 25 meilleurs albums de 2017 selon sa rédaction. Quels artistes ont le plus séduit le média américain avec leur dernier projet musical ? Dans le trio de tête, on retrouve Lorde à la 1 ère place avec Melodrama et c'est amplement mérité. Après la pop, ce sont le rap et le r&b qui sont mis à l'honneur puisque Kendrick Lamar est 2 ème avec l'excellent DAMN. tandis que SZA le suit avec son premier album Ctrl en 3 ème position, qui a convaincu tout le monde cette année. Pour voir le top 25 des meilleurs albums de l'année 2017 selon Entertainement Weekly, ça se passe un peu plus bas !

1. Lorde, Melodrama

2. Kendrick Lamar, DAMN.

3. SZA, Ctrl

4. St. Vincent, MASSEDUCTION

5. Margo Price, All American Made

6. LCD Soundsystem, american dream

7. Vince Staples, Big Fish Theory

8. Sylvan Esso, What Now

9. Chris Stapleton, From A Room: Vol. 1 and Vol. 2

10. Jens Lekman, Life Will See You N ow

11. Kelela, Take Me Apart

12. Mac DeMarco, This Old Dog

13. JAY-Z, 4:44

14. Kesha, Rainbow

15. Perfume Genius, No Shape

16. Future, HNDRXX

17. Jessie Ware, Glasshouse

18. Charli XCX, Number 1 Angel

19. Father John Misty, Pure Comedy

20. Jay Som, Everybody Works

21. Kelly Clarkson, Meaning of Life

22. Miguel, War & Leisure

23. Four Tet, New Energy

24. Kip Moore, Slowheart

25. Queens of the Stone Age, Villains