Lorde, Harry Styles, HAIM... Les hommages à Fleetwood Mac prévus au MusiCares 2018

Chaque année pendant le week-end des Grammy Awards, MusiCares (la partie caritative de l'organisation) tient une cérémonie afin d'honorer sa 'Person Of The Year'. Si des artistes tels que Tony Bennett, Bono, Aretha Franklin, Elton John, Carole King, Lionel Richie, Barbra Streisand ou Stevie Wonder ont déjà reçu cet honneur par le passé, cette année c'est Fleetwood Mac qui brillera sous le feu des projecteurs lors de la soirée musicale. Et pour rendre hommage au groupe mythique, une salve impressionnante d'artistes sera présente : Lorde qui reprenait récemment Bruce Springsteen, Harry Styles, HAIM, John Legend, Keith Urban et One Republic monteront tous sur scène le 26 janvier 2018 pour reprendre le répertoire de Fleetwood Mac, devant Fleetwood Mac.

Difficile de passer à côté de la carrière imposante du groupe de rock ! Si l'album Rumours (1977) reste à ce jour le disque le plus vendu des cinq membres de Fleetwood Mac, il serait réducteur d'oublier tout le reste. L'excitation sera là au moment de découvrir quels titres du groupe Lorde, HAIM, Harry Styles et les autres auront choisi d'interpréter en live ! Cerise sur le gateau : Fleetwood Mac livrera une performance sur scène pour clôturer cette soirée musicale qui s'annonce déjà parmi les meilleures de 2018. Rendez-vous en janvier pour voir tous les hommages adressés à Mick Fleetwood, John McVie, Christine McVie, Lindsey Buckingham et Stevie Nicks !