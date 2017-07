Les prestations du Live Lounge se suivent et ne se ressemblent ! Quand on est un artiste respecté au Royaume-Uni, le passage à la BBC Radio 1 est (quasi) obligé. Après HAIM qui en ont profité pour reprendre "Bad Liar" de Selena Gomez, c'était au tour d'Arcade Fire de rendre visite aux animateurs de la radio la plus populaire en UK. Et les fans se souviendront longtemps de sa venue en Angleterre ! En plus de chanter en direct le premier single éponyme de leur prochain album Everything Now (prévu pour le 28 juillet 2017), le groupe mené par Will Butler s'est essayé à une reprise inattendue : celle de "Green Light" de Lorde. Jugez par vous-mêmes le résultat !

Si l'ADN de "Green Light" reste le même chanté par Lorde ou par Arcade Fire, le groupe originaire de Montréal a malgré tout transformé cette pop song efficace en une ballade rythmée qui aurait très bien pu apparaître sur l'un de ses précédents disques. Avec les voix de Will Butler et Régine Chassagne, les paroles prennent une toute autre dimension, tout en gardant le côté urgent de la version originale. C'est aussi ça le but du Live Lounge de la BBC, amener un titre sur de nouveaux territoires musicaux ! En attendant le retour d'Arcade Fire sur scène (une date en France s'il vous plaît), on vous propose de revoir leur dernier clip mélancolique et disco : "Electric Blue".