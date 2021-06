Lorde fait son grand retour avec Solar Power, découvrez le clip (VIDEO)

Tout vient à point à qui sait attendre ! Voilà une expression qui prend tout son sens lorsqu'on est un fan de Lorde. Quatre après Melodrama, son deuxième album acclamé par la critique et au succès commercial indéniable, l'artiste d'origine néo-zélandaise vient enfin de faire son grand retour avec le morceau Solar Power. L'album du même nom devrait, quant à lui, être dévoilé dans les prochains mois. Un retour très attendu pour celle qui était devenue mondialement célèbre grâce à son titre Royals, sorti en 2013. Alors qu'elle annonçait il y a quelques semaines sa venue à plusieurs festivals de musique l'année prochaine, il semblerait que la sortie de ce nouveau titre marque définitivement son come-back pour les mois qui arrivent. Et ce n'est pas nous qui allons nous en plaindre !

Dans un message destiné à ses fans, Lorde s'est confiée un peu plus longuement sur son nouveau projet : "L'album est une célébration du monde naturel, une tentative d'immortaliser les sentiments profonds et transcendants que j'éprouve lorsque je suis à l'extérieur", affirme t-elle avant d'ajouter, "Dans les moments de chagrin, de deuil, d'amour profond ou de confusion, je me tourne vers le monde naturel pour trouver des réponses. J'ai appris à expirer et à me mettre à l'écoute. C'est ce qui m'a traversé." Des morts forts pour celle qui avait été extrêmement marquée par un voyage en Antarctique. C'est d'ailleurs la découverte de ce continent qui lui aurait inspiré le titre Solar Power. Un morceau apaisant et avec lequel on a envie de traverser l'été sans la moindre encombre. La preuve avec ce clip qui nous donne déjà la sensation d'être les pieds dans l'eau avec la chaleur qui tape sur notre corps.