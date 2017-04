Lorde et Da Silva dans le Lab Virgin Radio dimanche 30 avril

Week-end de trois jours ou pas ce dimanche 30 avril vous avez rendez-vous avec le Lab Virgin Radio entre 20h et minuit. Cette semaine plus que jamais il ne faudra pas manquer l'émission de Lionel car il y reçoit une invité de premier choix. C'est Lorde qui nous a fait l'honneur de passer par les studios de Virgin Radio, quelques jours avant de s'envoler pour Coachella. La néo-zélandaise signe en 2017 son grand retour et si vous voulez avoir toutes les premières informations concernant son tout nouvel album, Melodrama (16/06), un seul rendez-vous : Le Lab Virgin Radio ce dimanche 30 avril.

Lorde n'est pas la seule invitée de Lionel ce dimanche 30 avril dans le Lab Virgin Radio. L'animateur recevra également Da Silva qui était dans les locaux de Virgin Radio il y a quelques jours pour enregistrer en public l'émission. Au programme : interview et session acoustique. Le chanteur français a sorti en mars dernier un tout nouvel album, L'Aventure, et si vous ne l'avez toujours pas écouté, le Lab devrait vous donner envie de vous y mettre. Bonne fin de semaine à tous et rendez-vous dès 20h dimanche pour le Lab Virgin Radio !