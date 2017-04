Lorde dévoile un nouveau titre à Coachella

Après des titres comme Royals ou Tennis Court et surtout, après le triomphe de son premier album Pure Heroine, tout le monde attendait Lorde au tournant. La jeune néo-zélandaise a bluffé tout le monde grâca à ce premier opus réussi et audacieux. Alors évidemment, elle devait se surpasser pour la suite, Et elle l'a fait. Après quelques mois de silence, Lorde a dévoilé Green Light - morceau bien plus lumineux que ce à quoi elle nous avait habitué par le passé. Après ça, ce fut au tour de Liability, une chanson plus portée sur l'émotion, de débarquer dans les charts. Ce week end, Lorde était à Coachella et elle a profité de l'occasion pour dévoiler un nouveau titre.

Homemade Dynamite sounds so holy pic.twitter.com/ZcYakUVwbK — maria (@newromanhtics) 17 avril 2017

Vendredi dernier, juste avant de s'emparer de la scène de Coachella, Lorde a donné son tout premier concert depuis 2014 - l'occasion pour elle de dévoiler Sober. Lors de sa performance au festival, la chanteuse a joué Homemade Dynamite. Son prochain album sortira la 16 juin prochain et même si nous n'avons pas encore de tracklist officielle, Lorde nous promet un disque aussi prometteur que le premier, éclectique et encore plus mature.