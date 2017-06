Lorde dévoile Sober, une nouvelle chanson intrigante 

Melodrama J-3 ! Ce vendredi 16 juin on découvrira enfin le deuxième album de Lorde. La chanteuse a savamment teasé cette sortie, de quoi nous donner envie de réserver pour les deux dates françaises de sa tournée sans avoir entendu le produit final ! Trois chansons avaient été dévoilées par la néo-zélandaises, le tubesque Green Light, l'émotionnel Liability et l'utra-efficace Perfect Places. Avec Sober, Lorde propose un titre ultra intéressant et intrigant. Une chanson à la fois mélancolique et dynamique comme la jeune femme sait si bien les faire, un titre co-écrit avec son fidèle acolyte Jack Antonoff.

Sober a été produite par Malay, un américain producteur du Channel Orange de Frank Ocean mais aussi de nombreuses chansons du premier opus solo de Zayn, Mind of Mine. Les arrangements de la chanson sont sublimes et sur cette chanson Lorde semble vraiment converser avec elle-même. C'est de toute beauté mais difficile d'imaginer que ce soit la chanson avec laquelle la chanteuse puisse conquérir les charts. Sober confirme en tout cas que le successeur de Pure Heroine s'annonce grandiose ! A vérifier dans les bacs et sur les plateformes de streaming légales ce vendredi 16 juin.