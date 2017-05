Difficile de croire au vu de son jeune âge - 20 ans - et de sa notoriété internationale que Lorde n'a seulement sorti qu'un seul album. C'était en 2013 et l'excellent disque - porté par l'entêtant Royals - se nommait Pure Heroine. Depuis la néo-zélandaise a flirté avec le cinéma en s'occupant de la bande originale de Hunger Games : La Révolte, première partie tout en s'attachant à travailler sur son second opus : Melodrama. Après avoir dévoilé Green Light et Liability, un titre tout en émotion, la chanteuse révèle aujourd'hui le reste de la tracklist de ce second disque dont la sortie est prévue le 16 juin prochain.

1. Green Light

2. Sober

3. Homemade Dynamite

4. The Louvre

5. Liability

6. Hard Feelings / Loveless

7. Sober II (Melodrama)

8. Writer In The Dark

9. Supercut

10. Liability (Reprise)

11. Perfect Places

Melodrama comporte onze pistes dont deux qui semblent être des questions/réponses (Sober/Sober II ainsi que Liability/Liability (reprise)). On y retrouve également Homemade Dynamite que Lorde a récemment dévoilé à Coachella. Lorde avoue, en outre, que ce second opus est extrêmement riche en termes de couleurs auditives. Une notion qui a changé sa perception de la musique "C'est difficile d'expliquer ce concept aux gens. Pendant très longtemps, je pensais que les gens avaient une couleur pour chaque jour de la semaine ou pour chacun de leurs amis. Puis tu te dis 'Non, c'est toi qui est bizarre, les gens ont leur propre prénom."