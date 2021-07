Lorde continue de dévoiler son nouvel album avec le titre Stoned at the Nail Salon, écoutez-le !

Tout vient à point à qui sait attendre ! Voilà une expression qui prend tout son sens lorsqu'on est un fan de Lorde. Quatre après Melodrama, son deuxième album acclamé par la critique et au succès commercial indéniable, l'artiste d'origine néo-zélandaise vient enfin de faire son grand retour avec le morceau Solar Power. L'album du même nom devrait, quant à lui, être dévoilé le 20 août prochain. Un retour très attendu pour celle qui était devenue mondialement célèbre grâce à son titre Royals, sorti en 2013. "Cet album est une célébration du monde naturel, une tentative pour immortaliser les sentiments profonds et transcendants que je ressens lorsque je suis dehors. Dans les moments de chagrin, de deuil, d'amour profond ou de confusion, je me tourne vers le monde pour trouver des réponses. J'ai appris à expirer et à me mettre à l'écoute" confiait récemment la jeune femme à propos de son nouveau projet.

Afin de continuer à promouvoir son nouvel opus et à attiser l'intérêt des fans, Lorde vient de dévoiler le titre Stoned at the Nail Salon. Un titre beaucoup plus apaisé, à la manière d'une ballade introspective, et qui débarque presque en opposition à Solar Power, pop et enjoué pour l'été. "Cette chanson est une sorte de rumination sur le fait de vieillir, de s'installer dans la domesticité et de se demander si on a pris les bonnes décisions. Je pense que beaucoup de gens commencent à se poser ces questions vers mon âge, et c'était super réconfortant pour moi de les écrire, en espérant qu'elles résonnent avec d'autres aussi. J'ai utilisé cette chanson comme un déversoir pour tant de pensées…" raconte la chanteuse à propos de son nouveau morceau. A noter également que Clairo et Phoebe Bridgers sont présents dans les chœurs de ce titre. Pour notre plus grand plaisir.