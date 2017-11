Lorde reprend Bruce Springsteen et c'est sublime ! 

Sur chaque date de la tournée du Melodrama World Tour, Lorde a pris pour habitude de reprendre au moins une chanson de ses pairs. In The Air Tonight de Phil Collins et Somebody Else de The 1975 ont ainsi fait partie des heureuses élues. Ces jours ci la chanteuse enchaîne les show dans son pays natal, la Nouvelle Zélande. C'est là bas qu'elle a choisi de reprendre pour la première fois le titre I'm On Fire de Bruce Springsteen (à ne pas confondre avec Fire du même artiste). La jeune femme a précisé qu'il s'agissait d'une de ses chansons préférées avant d'entamer une cover très personnelle et particulièrement réussie. On aurait pas forcément imaginé Lorde en fan de The Boss et pourtant cela fonctionne à la perfection !

Ce n'est pas la première fois que l'univers du boss du rock américain rencontre celui de la néo-zélandaise éthérée. En 2014, lors d'un concert à Auckland (Nouvelle-Zélande), Bruce Springsteen avait en effet repris le Royals de Lorde. Une cover qui avait beaucoup touché la jeune femme "c'était le plus grand des honneurs. C'est un songwriter hors pair. J'ai un peu pleuré [en entendant la reprise, NDLR] C'était super cool." Il était donc logique que l'interprète de Green Light rende à son tour hommage à l'un des artistes les plus respectés au monde. Vivement que ces deux là associent leur voix dans un duo !