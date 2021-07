Lorde annonce Stoned at the Nail Salon, son prochain single

C'est officiel, le nouvel album de Lorde approche ! Après nous avoir offert un single solaire et efficace, Lorde compte bien faire un tout nouveau cadeau aux fans qui, depuis des années, attendent son retour. Tenez-vous bien, le 21 juillet prochain, Lorde publiera Stoned at the Nail Salon.

Lorde annonce son nouveau single

Sur son site internet, Lorde a ainsi annoncé l'arrivée imminente de Stoned at the Nail Salon via un visuel qui, vous allez le voir, est plus que lumineux : "On ne sait pas encore ce que Lorde fera par la suite, mais sa troisième ère a commencé sur une belle note estivale. Il ne reste plus qu'à se rendre au plan d'eau le plus proche, à s'enduire de FPS et à faire comme Ella : se détendre, s'allonger et se libérer", pouvait-on lire dans les colonnes du média NME lors de la sortie de Solar Power. Que réservera cet album ? Seul le temps le dira ! En attendant, on compte bien écouter en boule ce nouveau single.