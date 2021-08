Lorde a supprimé tous les réseaux sociaux de sa vie... ou presque (VIDEO)

Quatre après Melodrama, son deuxième album acclamé par la critique et au succès commercial indéniable, l'artiste d'origine néo-zélandaise vient enfin de faire son grand retour avec le morceau Solar Power. L'album du même nom a, quant à lui, été dévoilé le 20 août dernier. Un retour très attendu pour celle qui était devenue mondialement célèbre grâce à son titre Royals, sorti en 2013. Alors qu'elle annonçait il y a quelques semaines sa venue à plusieurs festivals de musique l'année prochaine, il semblerait que la sortie de ce nouveau titre marque définitivement son come-back pour les mois qui arrivent. Et ce n'est pas nous qui allons nous en plaindre !

Des retrouvailles qui ont ravi les fans de Lorde à travers le monde entier, d'autant plus que la jeune femme s'est récemment coupée de tous les réseaux sociaux. Un parcours du combattant qu'elle expliquait il y a quelques jours dans l'émission The Late Late Show with James Corden. "J'avais l'impression que mon cerveau ne fonctionnait plus très bien" précise la star à propos des raisons qui l'ont poussé à s'éloigner des écrans. "C'était horriblement difficile, la chose la plus dure que j'ai jamais faite. J'étais si désagréable. Je me sentais si déconnectée. Mais c'est comme ça que ma vie est maintenant." raconte t-elle à l'animateur totalement fasciné par sa volonté.

Seulement voilà, si vous ne trouverez plus Lorde sur Instagram, Facebook ou Twitter, il y a tout de même une chance pour que vous la croisiez sur l'application The New York Times Cooking, où elle semble lire les commentaire de manière très assidue. "C'est devenu une source de communauté pour moi. Et on a toutes ces petites histoires bizarres. Quelqu'un dit : 'Je fais ça pour mon mari quand il rentre du travail. Et il travaille comme ça'. Et vous êtes comme, 'Ahh.' De temps en temps, vous avez un détail fou." explique avec humour la néo-zélandaise sous les rires du public. Une communauté atypique qui devrait, après cette annonce inattendue, enregistrer une hausse des inscriptions dans les jours qui viennent ! Alors, à quand les lives de Lorde sur Marmiton ?