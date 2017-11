Longines Masters Paris : Rendez-vous le 1er décembre pour l’After Party avec Synapson !

Vendredi 1er décembre, Synapson s’installe aux platines après le Longines Masters de Paris pour l’AfterParty « Synapson By Virgin Radio » ! Le Longines Masters de Paris, c’est le rendez-vous incontournable du calendrier sportif et culturel de la capitale française. Pendant 4 jours se pressent les stars du cinoche, les décideurs d’entreprise et l’élite mondiale du saut d’obstacles avec un public enthousiaste ! Pour bien terminer cet évènement de ouf, le duo Synapson viendra vous régaler avec un Dj Set, le lendemain d’ElectroShock, ils seront en forme !

Virgin Radio vous donne rendez-vous le 1er décembre après le Longines Speed Challenge pour l’AfterParty « Synapson By Virgin Radio » ! Foncez réserver vos places et restez branchés sur VirginRadio.Fr, on vous fait gagner un ensemble VIP pour cette soirée de ouf !