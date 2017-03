London Grammar : Suivez leur showcase privé Virgin Radio en live sur Facebook

Virgin Radio vous a fait gagner vos places et vos séjours à Paris pour assister au showcase privé Virgin Radio de London Grammar toute la semaine passée. Si vous n’avez pas eu la chance de remporter vos places ou que ne pouviez pas être à Paris ce soir, et que vous êtes fans du trio anglais, la bonne nouvelle c’est que vous allez quand même pouvoir être de la partie. Pour cela, rendez-vous sur la page Facebook Virgin Radio où leur showcase sera retransmis à partir de 20h30. Un moment exceptionnel puisqu’il marque le retour du groupe anglais trois ans après le joli succès de leur album If You Wait.

Ce showcase privé Virgin Radio sera probablement l’occasion de redécouvrir les tubes Wasting My Young Years , Strong ou encore Hey Now de London Grammar mais aussi, et surtout, d’entendre leur toutes nouvelles chansons. Depuis le début de l’année, le trio a dévoilé deux nouveaux titres, Rooting For You et Big Picture où la voix bien particulière d’Hannah Reid continue d’être sublimée par les arrangements très dream pop et trip hop de Dan Rothman et Dominic “Dot” Major. Comprenez que London Grammar va continuer à nous faire frissonner et rêver en 2017 !