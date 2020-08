London Grammar revient avec Baby It’s You (AUDIO)

Après trois ans d'absence, London Grammar nous revient avec un tout nouveau single, Baby It’s You. Le formation à qui l'ont doit l'excellent Wasting My Young Years (2013) a pris le temps de peaufiner son retour pour mieux nous offrir un single poétique qui s'illustre parfaitement dans la sphère pop indé. Voyez plutôt :

Après la sortie de Truth Is A Beautiful Thing, London Grammar a pris le temps de travailler la suite sans pour autant quitter les projecteurs : l'an passé, la formation britannique a notamment travaillé avec Flume sur Let You Know. Peut-on attendre un nouvel opus ? Probablement. Si Baby It's You est annonciateur de la suite, l'on peut s'attendre à un album on ne peut plus spécial.