London Grammar reprend Beyoncé dans le Radio 1 Live Lounge 

London Grammar sortait le 9 juin dernier, leur deuxième album studio, Truth Is a Beautiful Thing. Le trio anglais était invité du Radio 1 Live Lounge de BBC 1 dans le cadre de la promo de ce nouvel opus. Ils ont donc joué leur tout nouveau single, Oh Woman Oh Man mais se sont également prêtés au jeu de la reprise originale. C'est le titre All Night de Beyoncé qui a eu leur faveur, cette ballade émouvante de Queen Bey ne pouvait pas mieux convenir à l'incroyable voix d'Hannah Reid, la chanteuse de London Grammar. Enveloppée par la dream pop chère au groupe, la chanson est aussi belle que dans sa version originale.

London Grammar a rencontré un joli succès en 2014 après la sortie de son premier opus, If You Wait. Le trio est alors deux fois disque de platine au Royaume-Uni avec un album dont les paroles explorent l'adolescence d'Hannah Reid. Un ensemble dream pop qui fonctionne particulièrement grâce à la voix originale de la chanteuse. Le single Hey Now est d'ailleurs utilisé pour une publicité Dior ! Le groupe a poursuivi dans la même veine pour Truth Is A Beautiful Thing avec des paroles plus universelles.