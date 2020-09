London Grammar reprend à la perfection Blinding Lights de The Weeknd (VIDEO)

En 2013, London Grammar dévoilait son très bel album If You Wait. Un opus écoulé à plus de 250 000 exemplaires en France et porté par l'immense succès du tube Wasting My Young Years. Quatre ans plus tard, c'est avec Truth is a Beautiful Thing que le trio anglais continuait de surfer sur son succès. Très discrets depuis le tube Let You Know en collaboration avec Flume, les artistes viennent tout juste de faire leur grand retour avec Baby It's You. Un son davantage tourné vers des sonorités électro dans lequel on retrouve -avec plaisir- l'incroyable voix d'Hannah Reid, la chanteuse de la formation.

Invité par la BBC pour son fameux Live Lounge, le groupe d'indie pop britannique a surpris le public en reprenant l'un des titres les plus écoutés en 2020 : Blinding Lights de The Weeknd. Totalement adapté grâce à leur touche si unique, le son se révèle transformé avec un côté très solennel. Quelques jours seulement après la magnifique show de Miley Cyrus, c'était donc au tour de Hannah Reid et de ses acolytes de venir présenter leur tout dernier tube ainsi que cette reprise dès plus réussie.