Charlie Puth dévoile son nouveau single "Attention" et il n'est pas le seul à balancer de nouveaux titres sur les ondes puisque le groupe anglais London Grammar revient lui aussi avec un nouveau titre "Oh Woman Oh Man". Cela fait un bon bout de temps que les fans (et même les autres) attendent avec impatience de découvrir leur album Truth Is A Beautiful Thing et ce nouveau titre ne va pas décevoir car le groupe a encore une fois tapé exactement là où il faut. Après les titres "Big Picture" et "Rooting For You" qui n'avaient déjà pas déçu le public, le trio balance un morceau puissant qu'on vous laisse découvrir tout de suite.

Si l'audio seulement a été dévoilé pour l'instant, la vidéo est elle aussi très attendue puisque London Grammar a travaillé avec le réalisateur Tony Kaye sur ce clip. Côté vidéo, il y a quelqu'un d'autre qui fait parler en ce moment puisque hier, Zayn a dévoilé le clip sulfureux de "Still Got Time" feat PartyNextDoor. Un grand moment pour tout le monde ! Concernant l'album, la chanteuse Hannah Reid dévoile à NME, "C'est un album qui parle plus de la relation que vous avez avec vous-même qu'avec une autre personne. Il y a beaucoup de choses sur le sens de la vie en général, ce qui est super nul, mais on avait envie de parler de ça."