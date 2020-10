London Grammar nous offre l'excellent clip de Californian Soil (VIDEO)

Il y a trois semaines à peine, la formation britannique s'imposait avec Baby It's You. La bande qui, en 2013, dévoilait son très bel album If You Wait, nous avait envoûté avec l'intemporel Wasting My Young Years. La bonne nouvelle, c'est que London Grammar continue de nous gratifier de son talent et nous offre cette fois Californian Soil - à découvrir sans plus attendre.

Le single annonce l'album éponyme (Californian Soil) qui, notez le, sera publié le 12 février prochain. Côté réactions, les internautes sont déjà amoureux du titre : "J'ai pressé 'j'aime' avant même d'écouter", peut-on lire. Pendant que certains ont écouter Baby It's You en boucle avant de découvrir le single, d'autres sont déjà en train d'analyser le morceau : "J'aime comme leur son évolue. Ca sonne un peu comme Massive Attack", ajoute un autre.

Californian Soil est un single prometteur qui annonce un album brillant. Patience, encore quelques mois avant de le découvrir !