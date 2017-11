Julien Doré, London Grammar, Lamomali... Les concerts à ne pas manquer en décembre à Paris 

Plus que trois jours avant le mois de décembre, il est donc grand temps de préparer votre planning de concerts. Comme chaque mois la rédaction de VirginRadio.fr fait le point sur les shows pop, rock ou électro à ne pas manquer à Paris. Mais avant de tout vous dire des événements indispensables du mois de décembre, on ne saurait faire nos adieux à novembre sans un concert de folie ! Jeudi 30 novembre on vous donne donc rendez-vous pour Electroshock Paris, et vous pouvez encore tenter votre chance pour gagner des places ! L'événement sera également retransmis en direct sur VirginRadio.fr !

La longue tournée de Julien Doré pour accompagner son quatrième album studio, &, sorti en octobre 2016 touche presque à sa fin. Une dizaine de dates en province sont prévues jusqu'à la fin du mois, la date du 15 décembre à l'AccorHotels Arena est complète mais il reste encore quelques places en fosse pour l'ultime date de la tournée dans cette même salle le 20 décembre. Si vous n'avez jamais vu l'artiste sur scène, n'hésitez pas, vous en aurez pour votre argent !

London Grammar est en tournée avec Virgin Radio, le concert du trio anglais au Zénith de Paris le 3 décembre prochain est donc évidemment un indispensable pour nous. Malheureusement si vous n'avez pas pris vos places ou participé à notre jeu concours, c’est trop tard, toutes les places pour le show d'Hannah Reid et ses comparses sont déjà parties ! De notre côté on se prépare à être envoûté comme jamais.

Lamomali, c’est l'aventure malienne de M, un voyage entre Paris et Bamako passionnant et chaleureux. La date du 19 décembre est complète mais vous pouvez encore être de la fête grâce à la date du 18 décembre, à l'AccorHotels Arena. A noter que pour chaque billet vendu, 1€ sera reversé à l'association Clowns Sans Frontières et au Secours Populaire Français.

La date de Her au Bataclan le 5 décembre prochain s'annonce émouvante pour leurs fans parisiens. C'est la première fois que les français joueront à Paris (hormis le festival Rock en Seine) depuis la disparition de Simon Carpentier en août dernier. Le show est complet depuis quelques semaines, alors pour espérer découvrir sur scène le groove sensuel de Her, il faudra patienter jusqu'au 25 avril 2018, date où Victor Solf et ses acolytes seront sur la scène de l'Olympia.

Alerte * groupe légendaire * les 03 et 05 décembre à l'AccorHotels Arena avec Depeche Mode. Pour tous les fans et les curieux qui ont raté la date de Dave Gahan et ses potos au Stade de France en juillet dernier, la séance de rattrapage à Paris c'est dans moins d'une semaine. La première date est sold out mais il reste en revanche de nombreuses places pour celle du 05 décembre donc on fonce sans hésiter !

Après une tournée de trois ans à travers l'Europe, Broken Back s'offre une très jolie date à l'Olympia le vendredi 8 décembre. Pour découvrir toute la beauté de l'électro folk de l'artiste en live, ne tardez pas à prendre vos places car celui ci est quasiment complet. Le français est conne pour soigner particulièrement ses concerts alors n'hésitez pas !

Et aussi : Vitalic (02/12 au Zénith), Arcadian (07/12 au Bataclan), Eugénie ( 08/12 au Café de la Danse), Loic Nottet (12/12 à L'Olympia), Tibz (16/12 au Café de la Danse),