London Grammar nous dévoile le titre et la date de sortie de leur second album

Il y a quelques jours, London Grammar envoûtaient leurs fans français avec un showcase incroyable. Aujourd'hui, c'est un cadeau tout autre - et tout aussi appréciable - que le groupe, emmené par Hannah Reid, nous fait en dévoilant le titre et la date de sortie de son deuxième album. Préparez les agendas : c'est le 9 juin 2017 que ce second opus débarquera sur le marché international ! Et il portera le titre de la dernière chanson du disque : Truth is a Beautiful Thing. Une chanson éthérée et délicate à l'image de ce deuxième album qui comportera onze pistes :

01. Rooting For You

02. Big Picture

03. Wild Eyed

04. Oh Woman Oh Man

05. Hell To The Liars

06. Everyone Else

07. Non Believer

08. Bones of Ribbon

09. Who Am I

10. Leave The War With Me

11. Truth Is A Beautiful Thing

Après l'immense succès de If You Wait, sorti en 2013, Truth is a Beautiful Thing est particulièrement attendu. Produit entre autres par Paul Epworth (Florence + The Machine, Bloc Party) et Greg Kurstin (Sia, Beck), ce second opus de London Grammar s'est déjà dévoilé à travers deux titres : Rooting For You et Big Picture qui s'est accompagné d'un magnifique clip stellaire. Un deuxième album qui se focalise, selon Hannah Reid, sur "La relation que l'on a avec soi-même plutôt qu'avec une personne en particulier. Celle que l'on a eu tous les trois alors que l'on était en tournée. Il porte également beaucoup sur le sens de la vie en général. Ce qui est complètement nul mais c'est de ça dont on parle !" Rendez-vous le 9 juin !