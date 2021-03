London Grammar invite un acteur du Jeu de la Dame dans le clip de How Does It Feel (VIDEO)

En 2013, London Grammar dévoilait son très bel album If You Wait. Un opus écoulé à plus de 250 000 exemplaires en France et porté par l'immense succès du tube Wasting My Young Years. Quatre ans plus tard, c'est avec Truth is a Beautiful Thing que le trio anglais continuait de surfer sur son succès. Très discrets depuis le tube Let You Know en collaboration avec Flume, les artistes comptent bien faire un retour marquant grâce à leur futur album Californian Soil, dont la sortie est prévue pour le 16 avril prochain. Mais en attendant, c'est avec les titres Baby it's You, Lose Your Head et Californian Soil que Hannah Reid, Dominic Major et Dan Rothman ont décidé de faire patienter leurs fans. Des titres qui ont déjà rencontré un beau succès sur les plateformes de streaming et auxquels vient s'ajouter leur dernier morceau, How Does It Feel, dont le clip vient également d'être dévoilé. On regarde.

Pour accompagner ce titre envoûtant, London Grammar dévoile un clip réalisé par Dave Bullivant. Hannah, personnage central du clip, partage l’affiche avec Jacob Fortune-Lloyd, qui interprète le rôle de Townes dans la série Le Jeu de la Dame sur Netflix. Un projet ambitieux dans lequel on retrouve la chanteuse britannique au cœur d’une dispute amoureuse face au comédien. Le tout dans un décor cinématographique où la nuit est reine. De quoi mettre davantage en lumière la puissance du texte et de découvrir qu'à la fin, tout peut partir en fumée. Littéralement.