London Grammar interprète Baby It's You en live et c'est magnifique ! (VIDEO)

En 2013, London Grammar dévoilait son très bel album If You Wait. Un opus écoulé à plus de 250 000 exemplaires en France et porté par l'immense succès du tube Wasting My Young Years. Quatre ans plus tard, c'est avec Truth is a Beautiful Thing que le trio anglais continuait de surfer sur son succès. Très discrets depuis le tube Let You Know en collaboration avec Flume, les artistes viennent tout juste de faire leur grand retour avec Baby It's You. Un son davantage tourné vers des sonorités électro dans lequel on retrouve -avec plaisir- l'incroyable voix d'Hannah Reid, la chanteuse de la formation.

Invités par la BBC pour l'émission Later...With Jools Holland, les artistes britanniques ont donc profité de ce moment de visibilité pour interpréter leur titre Baby It's You. Un moment totalement hors du temps dans lequel on aperçoit Hannah Reid et ses acolytes dans une immense pièce baignée d'une lumière rouge/orangée et avec pour seul compagnon, leurs instruments et la voix exaltante de la chanteuse. Alors que ces derniers viennent d'annoncer la sortie de leur futur album, Californian Soil, pour le 12 février prochain, il semblerait que ce nouveau projet ait marqué un réel tournant dans leur carrière. Une belle promotion qui devrait provoquer encore plus d'engouement auprès de leurs nombreux fans. Mais en attendant une tournée de leur album, il faudra simplement se contenter de leurs lives effectués ces dernières semaines...