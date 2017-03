London Grammar : Gagnez les dernières places pour leur showcase ultra privé

La semaine dernière on vous faisait gagner vos séjours et vos places pour le showcase ultra privé Virgin Radio de London Grammar le 20 mars à Paris. Vous n'avez rien gagné à ce moment là ? Pas d'inquiétudes, on vous offre les dernières places pour cet événement exceptionnel dès maintenant ! Rendez-vous sans plus attendre sur le formulaire du jeu concours London Grammar. Pour espérer remporter vos places, il faut répondre à la question du formulaire, nous laisser vos coordonnées complètes sans oublier de consulter le règlement. Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses. Bonne chance à tous, en espérant vous voir lundi pour le showcase de London Grammar !

Plus de trois ans après le succès phénoménal de leur premier album, If You Wait, le trio anglais est de retour sur le devant de la scène. Deux nouvelles chansons, Rooting For You et Big Picture, ont été dévoilées coup sur coup en ce début d'année. Un retour efficace de London Grammar qui laisse présager un nouvel album à la hauteur du précédent. Et quel meilleur moyen de le vérifier qu'en venant découvrir sur scène les anglais jouer leurs premiers succès mais aussi leurs nouvelles chansons ? Rendez-vous le 20 mars pour le showcase ultra privé de London Grammar à Paris avec Virgin Radio, on vous attend !