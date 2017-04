London Grammar et Navarre dans le Lab Virgin Radio ce dimanche

Tous les dimanches, Virgin Radio vous propose de finir la semaine de la plus belle façon qu’il soit en écoutant l’émission du Lab présentée par Lionel. Encore une fois, votre animateur accueillera de prestigieux invités, après Jamiroquai et Lea Paci dans le dernier Lab Virgin Radio, place à London Grammar et Navarre ce dimanche. Présentations ! On ne vous présente plus le groupe London Grammar qui avait connu un succès fulgurant avec son premier album If You Wait sorti en 2013. Ils reviennent cette année avec un second album Truth Is a Beautiful attendu pour le 9 juin prochain et toujours dans un registre de pop vaporeuse. Leur passage dans le Lab sera l’occasion de nous en dire un peu plus sur ce nouvel opus et de nous jouer quelques morceaux en live !

Navarre quant à lui a été le chanteur du groupe emblématique de rock français Deportivo et revient aujourd’hui pour une aventure en solitaire. Son premier album Eurorash Summer est sorti le 24 mars dernier et annonce un projet tout aussi excitant ! Découvrez le en live et en interview au micro de Lionel cette semaine. Ne manquez pas le rendez-vous du Lab ce dimanche de 20h à minuit avec London Grammar et Navarre !