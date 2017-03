Il y a quelques semaines, toute l'équipe de Virgin Radio vous donnait la possibilité de partager un moment intimiste avec le groupe anglais London Grammar, pépite d'or de la pop moderne. Désormais connus dans le monde entier, les membres du groupe Hannah, Dot et Dan avaient envoûté le monde entier en 2013 avec leur album "If you wait". Hier soir, une poignet de chanceux se sont réunis dans un lieu secret fabuleux situé dans un des quartiers prestigieux de Paris afin d'assister au concert privé de London Grammar. Venus pour accueillir leur groupe préféré, les fans ont eu du mal à dissimuler leur joie. Et on les comprend puisque que le groupe originaire de Londres a donné l'exclusivité de sa présence en France à Virgin Radio et à leurs auditeurs. 20h45, quand la magie opère.

L'émotion était au rendez-vous pour le retour d'un groupe à la fois prometteur et confirmé. Après avoir salué son fidèle public et pris possession du lieu parisien, London Grammar a ouvert le bal avec leur tout nouveau titre Rooting for you. Après plus de deux ans d'absence, le trio avait offert à son public un cadeau en début d'année : un titre qui, comme à leur habitude, abrite une émotion puissante. S'en suit timidement mais sûrement de la part de la sublime chanteuse et de ses talentueux musiciens, les premières notes de leur tube Waisting My Young Years. C'est là encore avec une grande émotion que le public se délecte d'un show qui se vit plus qu'il ne s'écoute.

London Grammar envoûte son public lors d'un showcase fort en émotion (report)

Entre quelques interactions en français de la part de Dot - qui manie le français aussi bien que le piano, et plusieurs révélations sur leur nouvel album (11 titres, dont la sortie est programmée pour cet été), Hey Now et Strong sont les deux singles que le groupe a décidé d'emporter avec eux, from London to Paris. Enfin, London Grammar clôture leur showcase avec l'intense Big Picture, seconde nouveauté du groupe pour ce début 2017. C'est la toute première fois que le groupe joue ce titre en live, en exclusivité pour les auditeurs de Virgin Radio ! Lorsque l'on demande à Hannah Reid si leur nouvel album sera centré autour de l'amour comme le précèdent, elle en rigole : "Absolument. Avec un peu de haine aussi (rires) mais surtout de l'amour, car c'est l'émotion humaine la plus intense." Ca promet et on a hâte !