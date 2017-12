London Grammar envoûte le Zénith de Paris avec un show féerique (report)

En 2013, il avait enchanté le monde entier avec la sortie de leur tour premier album "If You Wait". Vendu à plus d’un million et demi d’exemplaires dans le monde, le groupe avait été élu révélation internationale de l’année. 4 ans plus tard, London Grammar est de retour avec un second opus absolument envoûtant intitulé "Truth Is a Beautiful Thing". Force de son succès, le groupe est en pleine tournée européenne et la quasi totalité des dates affichent "complet". Nous étions chanceux d’avoir eu l’occasion de les recevoir pour un showcase très privé chez Virgin Radio pour la présentation de leur album et hier, nous étions une seconde fois chanceux de les applaudir pour leur date parisienne, au Zénith, dans le cadre d'un concert absolument incroyable. Le groupe a soufflé un vent de magie et de douceur dans nos esprits. On vous fait le recap' d’un show féerique et hypnotisant.

21h04. L’impatience se fait ressentir dans les gradins, la fosse et plus généralement, dans les esprits. 21h05. Le spectacle commence et la magie est palpable. Le groupe anglais ouvre leur concert avec l'énigmatique et captivant titre "Who Am I". Il est suivi de l'incroyable et électrique "Flickers", qui prouve que le groupe sait faire voyager son public de plusieurs manières, en l'entraînant vers des horizons aussi rock que pop/folk. Juste après avoir fini l'incroyable reprise de "Nightcall", Dot, l'un des membres du groupe, ne manque pas de remercier la France, dans la langue de Molière qu'il manie avec une grande aisance: "La France a toujours été là pour nous. On ne s'attendait pas à autant de succès ici, merci beaucoup."

S'en suit l'incroyable et très attendu "Waisting my young years". On peut sentir les coeurs serrés du public, dans une ambiance paradoxalement emballée d'une douce sérénité. Avant de poursuivre avec le titre qui a prêté son nom à l'album "Truth Is a Beautiful Thing", la chanteuse Hannah Reid s'adresse tendrement et avec humour à son public : "On est si désolés que ça (leur retour) ait pris si longtemps. On buvait du thé et on ne faisait rien, on a aucune excuse !" Qu’on se le dise, London Grammar transporte à tel point qu’il ne fallait pas être triste en pénétrant dans l'enceinte du Zénith ce dimanche. Leurs chansons prennent aux tripes et on en redemande. Juste après cela s'en ait suivi un moment totalement exceptionnel et fort en émotion avec une sorte d'interlude vocal de la chanteuse précédent le titre "Hey Now". Un grand moment !

Et les moments intenses et forts en émotion n'ont pas manqué hier soir au Zénith. On se souvient notamment de l'interprétation a cappella de la chanteuse sur le magnifique titre "Rooting For You". On y constate les réelles capacités vocales d'Hannah Reid et se nourrit de la magie de sa voix. C'est avec les intenses et doux morceaux "Strong" et "Big Picture" que London Grammar clôt le show, juste avant le rappel. Enfin, le groupe a offert un vrai bouquet final à ses fans avec les titres "Bones of Ribbon", "Oh Woman Oh Man" et l'immense "Metal & Dust". Grâce à la voix invraisemblable et merveilleuse d'Hanna Reid (qui on le précise, est tombée malade peu avant la date parisienne), aux multiples talents de ses musiciens et à la symbiose totale du groupe, les chanceux présents au Zénith n'oublieront probablement jamais ce concert absolument féerique. Le groupe a même eu droit à une standing ovation de la part du public. Sous une température avoisinant les 0 degrés hier à Paris, London Grammar a réussi à réchauffer les coeurs.