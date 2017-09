London Grammar en tournée avec Virgin Radio

London Grammar est en tournée aux quatre coins de la France et c'est avec Virgin Radio que cela se passe. Les anglais assureront pas moins de six dates dans l'Hexagone et pas dans n'importe quelle salle de concerts. London Grammar passera ainsi par le Zénith de Lille ( 19/11), le Liberté à Rennes (20/11), le Zénith de Strasbourg ( 02/12), le Zénith de Paris (03/12), le Zénith de Toulouse (05/12)et la Halle Tony Garnier à Lyon (06/12). Votre radio préférée étant partenaire de la tournée de London Grammar, cela signifie que l'on vous fera bientôt gagner des places pour le Zénith de Paris, alors restez bien à l'affût !

London Grammar sortait en juin dernier Truth Is A Beautiful Thing. Le deuxième album du trio Hannah Reid, Dominic Major et Dan Rothman est d'ailleurs déjà disque d'or en France. Les anglais ont vendu plus de 50 000 exemplaire de ce nouvel opus, et plus de 100 000 exemplaires au Royaume-Uni. On sait donc que vous êtes très nombreux à avoir envie de les voir sur scène ! Ne tardez pas à réserver vos places et rendez-vous dans deux mois pour le début de la tournée !