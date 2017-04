London Grammar en showcase privé avec Virgin Radio, le report vidéo

London Grammar s’apprêtent à sortir leur nouvel album et le groupe anglais a décidé de retrouver son public français le temps d’un showcase privé exceptionnel organisé par Virgin Radio qui s’est tenu dans les beaux quartiers de Paris. Une poignée d’auditeurs privilégiés étaient au rendez-vous, et ont pu découvrir en avant-première les nouveaux titres du trio doré en live dont notamment l’excellent dernier single Rooting For You. Hannah, Dot et Dan n’en ont bien évidemment oublié leurs anciens hits qui les ont fait connaitre du grand public tels que Wasting My Young Years ou bien encore Hey Now. Un moment hors du temps à revivre ci-dessous avec la vidéo report de l’évènement !

Comme vous pouvez le voir, l’ambiance était plutôt magique dans la salle et le cadre particulièrement intimiste, le public semble obnubilé par le groupe. Au piano, Dot n’a pas hésité à interagir avec le public, en français s’il vous plait et en a dit un peu plus sur le nouvel album Truth is a Beautiful Thing prévu pour cet été. « Le nouvel album sera centré sur l’amour, avec un peu de haine aussi. Mais surtout de l’amour, car c’est l’émotion humaine la plus intense », avait confié Hannah Reid lors de l’évènement. Merci encore London Grammar !