London Grammar devrait faire son grand retour en 2020 !

En 2013, London Grammar dévoilait son très bel album If You Wait. Un opus écoulé à plus de 250 000 exemplaires en France et porté par l'immense succès du tube Wasting My Young Years. Quatre ans plus tard, c'est avec Truth is a Beautiful Thing que le trio anglais continuait de surfer sur son succès. Très discrets depuis le tube Let You Know en collaboration avec Flume, les artistes seraient sur le point de faire leur grand retour en 2020. C'est en tout cas ce que rapporte Jonathan Dickins, le manager du groupe, dans une interview pour Music Week.

"Nous étions en train de mixer et de finir le prochain disque, nous avons eu un peu plus de chance que d'autres personnes qui étaient déjà en pleine promo quand l'épidémie de coronavirus a frappé." précise celui qui gère la carrière du groupe mais aussi celle d'Adele. Une bonne nouvelle pour les fans de London Grammar qui pourraient donc découvrir le troisième opus de leurs idoles d'ici à la fin de l'année. Du moins, c'est ce qu'on espère !