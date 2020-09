London Grammar : Découvrez le clip envoûtant de Baby It's You (VIDEO)

En 2013, London Grammar dévoilait son très bel album If You Wait. Un opus écoulé à plus de 250 000 exemplaires en France et porté par l'immense succès du tube Wasting My Young Years. Quatre ans plus tard, c'est avec Truth is a Beautiful Thing que le trio anglais continuait de surfer sur son succès. Très discrets depuis le tube Let You Know en collaboration avec Flume, les artistes viennent tout juste de faire leur grand retour avec Baby It's You. Un son davantage tourné vers des sonorités electro dans lequel on retrouve -avec plaisir- l'incroyable voix d'Hannah Reid, la chanteuse de la formation.

"Cette chanson a plus de deux ans, j'ai dû l'écouter un millier de fois, je suis très excitée à l'idée que le monde entier puisse enfin l'entendre. C'est la chanson d'amour la plus douce que nous avons écrite. Cela parle de tomber amoureux, d'être à un festival ou à une soirée et d'être préoccupé seulement par cette personne que l'on aime" précise Hannah Reid dans un communiqué officiel. Plus lumineux et pop que ce à quoi le public s'était habitué, ce nouveau projet pourrait bien mener à un album d'ici la fin de l'année. Du moins, c'est ce que les fans espèrent, et nous aussi !