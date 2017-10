London Grammar : Gagnez vos places pour le concert le 3 décembre au Zénith de Paris

London Grammar est en tournée dans toute la France avec Virgin Radio ! Ils sont partout, au Zénith de Lille le 19 novembre, au Zénith de Strasbourg le 2 décembre, au Zénith de Toulouse le 5 décembre, à la Halle Tony Garnier à Lyon le 6 décembre ! Mais la date qui nous intéresse ici c’est le 3 décembre au Zénith de Paris ! London Grammar sera en concert dans la salle parisienne pour vous présenter leur dernier album Truth is a Beautiful Thing, le second album des anglais Hannah Reid, Dominic Major et Dan Rothman !

Du 30 octobre au 5 novembre, jouez sur VirginRadio.Fr et gagnez vos places pour le concert de London Grammar le 3 décembre au Zénith de Paris ! Comment participer ? C’est facile, répondez à la question du formulaire en mentionnant vos coordonnées et sans oublier de lire le règlement !